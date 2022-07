ನೀರಿನ ಸಂಪಿನಲ್ಲಿತ್ತು 2.68 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 1,693 ಕೆಜಿ ರಕ್ತಚಂದನ!

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 26: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾವಿರಾರು ಕೆಜಿ ರಕ್ತಚಂದನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತಂದು, ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ ನೀರಿನ ಸಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಓರ್ವ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ 2.68 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 1,693ಕೆಜಿ ರಕ್ತಚಂದನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ರಕ್ತ ಚಂದನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಳ್ಳ ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಮಾಡುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತಚಂದನ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ರಕ್ತಚಂದನ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಚಂದನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಟಿಂಬರ್ ಯಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ರಕ್ತಚಂದನವನ್ನು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಆಸಾಮಿ ಎರಡು ತುಂಡು ರಕ್ತಚಂದನವನ್ನು ಸಹ ತಂದಿದ್ದ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ತ ಚಂದನ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಟಿಂಬರ್ ಯಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದವನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಕೆಡವಿದಾಗ ನೈಜ ಸಂಗತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

Chahal ಅವರ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್‌ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಫಿದಾ | *Cricket | OneIndia Kannada

English summary

Byatarayanapura police arrested an accused for allegedly storing Red Sandalwood worth crores of rupees from Andhra Pradesh to Bengaluru city in the water sump of a farm house. Know more.