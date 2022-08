75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ: 75 ನೂತನ ನಾನ್‌ ಎಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್‌ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲಿರುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 7 : ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (ಬಿಎಂಟಿಸಿ) ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರೊಳಗೆ 75 ನಾನ್-ಎಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್‌ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಸೋಮವಾರ ನೂತನ ಬಸ್‌ ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಶನಿವಾರ ಅವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. "ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರೊಳಗೆ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ: ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರಹಿತ ಬಸ್‌ ಸೇವೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ

ಅಶೋಕ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸ್ವಿಚ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಿಂದ 12-ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ನಾನ್-ಎಸಿ ಇ-ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೂರದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ಡಿಪೋದಿಂದ ಈ ಇ-ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇ-ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಯಲಹಂಕ ಡಿಪೋದಿಂದ 290ಇ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಯಲಹಂಕ, 401ಕೆ ಯಲಹಂಕ-ಕೆಂಗೇರಿ, 402ಬಿ, 402ಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ-ಯಲಹಂಕ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್‌ನಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ.

"ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಡಿಪೋಗಳಾದ ಬಿಡದಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

During 75th Independence Day Bangalore Metropolitan Transport Corporation (BMTC) will start 75 non-AC electric buses by August 15. E-Bus launch has been postponed after Chief minister Basavaraj Bommai tested positive for Covid on Saturday. BMTC planning to launch the buses by August 15.