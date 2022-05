ಅನಂತರಾಜು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸೀಕ್ರೇಟ್ ಅಡಿಯೋ!

Bengaluru

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ. 24: ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಅನಂತರಾಜು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುಮಾ ನಿರಪರಾಧಿಯೇ? ಅನಂತರಾಜು ಈ ಹಿಂದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅತನ ಪತ್ನಿಯೇ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಜೀವ ಕಾಪಾಡಿದ್ದರೆ? ಅನಂತರಾಜು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಅತನ ಪತ್ನಿ ಸುಮಾ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಬಂಧಿತ ರೇಖಾ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಅನಂತರಾಜು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ 'ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ'ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಆಡಿಯೋ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯೂ ಮತ್ತೆ ಬಯಲಾಗುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ.

ರೇಖಾ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಅನಂತರಾಜು ಜೀವ ಕಾಪಾಡಿದ್ದೇ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಸುಮಾ. ಆದರೆ, ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಪ್ಲಾನ್ ನಂತೆ ರೇಖಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಅಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಅನಂತರಾಜು ಅತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುಮಾ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅನಂತರಾಜುನನ್ನು ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಸುಮಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಈ ವಾಸ್ತವ ಅರಿಯದೇ ಸುಮಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸುಮಾ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುವುದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

"ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಸಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ನಾನೇ ಜೀವ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾನೇ ಆತನನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಮಾನ ತಾಳಲಾರದೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ,'' ಎಂದು ತನ್ನ ಅಪ್ತರ ಬಳಿ ಸುಮಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತರಾಜು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ರೇಖಾ ಎಣೆದಿರುವ ಬಲೆ, ಸುಮಾ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಅಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೈ ಸೇರಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

English summary

BJP Leader Ananth Raju Suicide Case: No involvement of Wife Suma in this case. Accused Rekha released fake audio to make wife Suma as accused in this case. Know more.