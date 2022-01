ಬೆಂಗಳೂರೇ ನಂಬರ್ 1: ಇದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ವಿಚಾರ!

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 27: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ 10 ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್‌ಒ) ಮಾನದಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಸರ ವಕೀಲರ ಗುಂಪು ಗ್ರೀನ್‌ಪೀಸ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕೇವಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ವಿಷಯುಕ್ತ ಗಾಳಿ ಸೇವಿಸುವಂತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಭಾರತದ ವರದಿ ಏರ್ಪೋಕ್ಯಾಲಿಪ್ಸ್ IV ಶೇ. 80ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳು/ಪಟ್ಟಣಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (CPCB) ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಾನದಂಡಗಳ (NAAQS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ 60µg/m3 ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

English summary

