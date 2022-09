ಬದುಕಿದೆಯಾ ಬಿಬಿಎಂಪಿ?: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 3000 ಜನರ ಬದುಕು ಹೀಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ!

Bengaluru

oi-Rajashekhar Myageri

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 05: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿಯುತ್ತಿರುವ ವರುಣ ದೇವರ ಮುನಿಸಿಗೆ 3000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿವಾಸಿಗಳ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಲು, ಮಟಮಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಮಳೆ, ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಚಳಿ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಮಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ತ್ರಿಕಾಲ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ(ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಳೆರಾಯ ಹೆಕ್ಕಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

Bengaluru Rains Live: ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಳದಿ ಅಲರ್ಟ್, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ

ನಗರದ ಮುನ್ನೆಕೊಳಲು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಚಿಂದಿ ಆಯುವವರ 1570 ಟಿನ್ ಶೆಡ್ ಮನೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು, 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೂರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಬದುಕು ಬೆಂಡಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ?, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರ ಮೌನದ ಮಧ್ಯೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪಾಡು ಹೇಗಿದೆ?, ನೆತ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಸೂರು ನೆಟ್ಟಗಿಲ್ಲದೇ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

English summary

Bengaluru Rains : 1,570 tin-shed houses of BBMP civic workers and rag pickers residing in the slum areas of Munnekolalu and Bellandur are flooded, affecting more than 3,000 people. Know more.