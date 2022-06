ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ನಟ ಸಿದ್ದಾಂತ್ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿ ಐವರ ಬಂಧನ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 13: ಹಲಸೂರಿನ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವ ನಟ ಸಿದ್ದಾಂತ್ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಪ್ರಕರಣವು ಜಾಮೀನುಸಹಿತ ವಾರೆಂಟ್ ಅಪರಾಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ‌ ಠಾಣಾ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಿ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಐ ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೇವಲ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೈ-ಫೈ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ‌ ಪಡೆದ ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ 14 ಜನ ಯುವತಿಯರು ಹಾಗೂ 21 ಜನ ಯುವಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಡ್ರಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ಮಗನ ಬಂಧನ?

ಬಾರ್ ಇಂಚಿಂಚೂ ಶೋಧಿಸಿದಾಗ ಮಾದಕ 7 ಕಸದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಎಂಎ ಟ್ಯಾಬ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 4 ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು 3 ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಟ್ಯಾನಲೇಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 5 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಗಾಂಜಾ ಕೂಡ ಡಸ್ಟ್ ಬೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.‌ ಈ ಬಗ್ಗೆ‌ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಮ್ಮದಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ‌ದ್ದವರು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂತೋಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು‌. ಅದರಲ್ಲಿ ಐವರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

