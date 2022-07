Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು,ಜು.11: ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ತೆರೆಯಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಗರದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರತಿ ವರ್ಗದ ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ತೆರೆದಿರಬೇಕು ಹೌದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರಿಸರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೀಮಿತ ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ 11 ಅಥವಾ 12 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 4-5 ರಿಂದ 7-8 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಹಾರ -ವಿತರಣಾ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಮಾಧುರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಮುಂಜಾನೆಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲಸದಿಂದ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೇವೆ. ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇದು ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಜಯನಗರದಾದ್ಯಂತ ಪಾರ್ಕ್‌ ಹುಡುಕಿತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪಾರ್ಕ್‌ ತೆರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವರೆಗೂ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

The BBMP has said it will soon issue an order to open parks for all from 6 am to 8 pm to optimize the use of public spaces.