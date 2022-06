Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 25: ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದು 243 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 198 ವಾರ್ಡ್‌ಳಿದ್ದವು 2011ರ ಜನಗಣತಿಯಂತೆ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆಯ ಬಳಿಕ 243 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವಾರ್ಡ್ ನಕ್ಷೆ , ವೀಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಆನ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಂಟು ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ವಾರ್ಡ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನೀಡಿದೆ.

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆಯ ವರದಿಯ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಕ್ಷೆ, ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಆಯಾ ಎಂಟು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗಳು ದೊರೆಯಲಿದೆ.

English summary

The reorganization committee was formed by Government of Karnataka Notification will Information and maps are published at all joint commissioners offices for public attention and also on the website, know more