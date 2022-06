Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 25: ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮರುವಿಂಗಡಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಚನಯಾಗಿರುವ ಹೊಸ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರು, ನಾಡಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವಿದ್ದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬುನನಾದಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ. ಇದರಿಂದಾಗಿದೆ ಮೊದಲ ವಾರ್ಡ್‌ಗೆ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಳೇಗಾರರು, ಮೈಸೂರು ಅರಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಜರು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕುರುಹುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಮಹತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಐತಿಹ್ಯಗಳಿವೆ. ಇಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾಲಿಕೆಯು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ಬಿಎಂಪಿ (ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ)ಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ(ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ 45 ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಂದ 198 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ 2011ರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮರುವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ 243 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

BBMP wards has allowed public objection submission. The new wards are named after the Maharaja who served the people. Abandonment of a name of historical significance has led to objections, know more