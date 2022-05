ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲೂ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಮುಂದಾದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 27: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾದ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಕೊನೆಗೂ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ27ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕವನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಸುಮಾರು ಎರಡು ಡಜನ್ ನಾಗರಕಲ್ಲುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ 2018ರ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಂಗಾಪುರದ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗರ ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಧಿಗೆ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕಲ್ಲುಮಣ್ಣುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. 750 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಶೂರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

Bengaluru's Church street has developed potholes.



While patchworks have begun, this has become a concern for people who walk or drive through the busy street. #Bengaluru #ChurchStreet #Potholes #Bengalururoads pic.twitter.com/ZkmVBNzAZQ — Ravichandran (@NRC_Tweets) May 27, 2022

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್) ಲೋಕೇಶ್ ಮಹದೇವಯ್ಯ ಅವರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಡಜನ್ ನಾಗರಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಿ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಿನಿಟ್‌ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. "ನಾವು ನಿನ್ನೆ (ಮೇ 26) ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಆ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಮ್ಮೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದರು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ದೂರಿದರು. "ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸಲು ಬರುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹಲವಾರು. ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗೆ ಇಳಿಸಿದಾಗ, ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಲ್ಲುಹಾಸುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

"ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ," ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧವಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.

ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ವಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಡಿಯುಎಲ್‌ಟಿ) ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಸಮಯದಿಂದ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಬ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.

ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಗರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾಗೇಶ್ ಅರಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕೋಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಇದು ಕಳಪೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Story first published: Friday, May 27, 2022, 19:33 [IST]