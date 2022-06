ಕಸ ಹಾಕುವವರನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್..!

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್25: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯೋ ಮಂದಿ ಜನರೇನು ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಕಸವನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಎಸೆದು ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯೋ ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಡಿ "ಪರಿಸರ ಪ್ರಹರಿ' ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಸವನ್ನು ಹಾಕುವವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕಸವನ್ನು ಎಸೆದು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸಿಟಿಯನ್ನಾಗಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ‌ಇದೀಗ ಕಸ ಎಸೆಯುವ ಜನರೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲೇಬೇಕಿದೆ. ಕಸ ಹಾಕುವವರನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ. ಕಸ ಹಾಕುವವರನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.

ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲಿ ಕಸ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆಯುವುದರಿಂದ ನಗರದ ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಂಡ ಪ್ರಯೋಗ, ಮಾರ್ಷಲ್ ಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಜನ ಮಾತ್ರ ಹೆದರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಸ ಹಾಕುವ ಜನರನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಜನರನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಬಿಎಪಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿಂದಲೇ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕುವ ಅಸ್ತ್ರವಿದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

The BBMP has made a new plan to find garbage disposal by asking people to grab the garbage disposal and get a certificate called 'Parisara Prahari'. know more,