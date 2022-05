ಬೆಂಗಳೂರು; ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು 83 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೀಸಲು

Bengaluru

oi-Naveenkumar N

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 26: ಮಳೆ ನಂತರ ಆದ ಅವಾಂತರದಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿರುವ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 800 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಚರಂಡಿಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ 83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ.

ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ, ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವುದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಹಂತದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ಗುರುತಿಸಲು ಭೂ ಮಾಪಕರ ಕೊರತೆ

ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅಡೆ ತಡೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು 83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ರಾಜಕಾಲುವೆ, ಚರಂಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮೊದಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮಳೆ ನೀರು ಪ್ರವಾಹ: ದಾವೋಸ್‌ನಿಂದ ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ

English summary

Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) has set aside nearly Rs 83 crore for clearing blockages in the drains. It is, however, silent about removing drain encroachments, the primary cause for blocked drains that result in urban flooding.