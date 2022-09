ಕೈಕೊಂಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಫಲ

Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 08: ಮಳೆನೀರು, ಚರಂಡಿಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾಹವು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೈಕೊಂಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಬಫರ್ ವಲಯವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಪಾದನೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ಎಸ್‌ಜೆಆರ್‌ ವಾಟರ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡವಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಪಾದನೆ ಈಗ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಹದೇವಪುರ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (NGT)ಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದ ನಂತರ, ಅಂದಿನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜನವರಿ 1, 2018 ರಂದು ಎಸ್‌ಜೆಆರ್‌ ವಾಟರ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು 141% ಮಳೆ: ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಅಪಾಯ?

ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಮ್ಮ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಜೆಆರ್ ವಾಟರ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವ್‌ವೇ 30 ಮೀಟರ್ ಲೇಕ್ ಬಫರ್ ವಲಯದೊಳಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಯೋಜನೆಯು ಹಸಿರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

English summary

It has been alleged that the officials have failed to take action on the buildings encroaching on the Kaikondrahalli lake area to draw attention to the flood caused by Bengaluru regarding the encroachment of rainwater and drains.