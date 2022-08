Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್‌ 24: ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್‌ನ ಒಂದು ಬದಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪುನಃ ತೆರೆದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು (ಅಸಮ ಮೇಲ್ಮೈ) ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಆದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಫ್ಲೈ ಓವರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಈ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಈಗ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕ್ಲೋಸ್: ಸಂಚಾರರ ಕಳವಳ

ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಡಾಂಬರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಚಲನೆಯಾದಾಗ, ಬಳಕೆಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಡಾಂಬರು ಸುಮಾರು 5 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಫ್ಲೈಓವರ್‌ನ ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು 20 ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೀಲುಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 5 ಮಿಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಿವಾನಂದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಿಸ್ತರಣೆ ಜಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಮಳೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ ಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯೂರೋ ವೆರಿಟಾಸ್‌ನ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

The BBMP, which has reopened one side of the flyover at Sivananda Circle for normal traffic, has admitted that the flyover has undulations (uneven surface).