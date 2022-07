Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ26: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕಿರುವ ಉಗ್ರನನ್ನು ಭೇಟೆಯಾಡಿದ್ದು ತಾನೇ ಎಂದು ಸಿಸಿಬಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರನ ಭೇಟೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ( ಎನ್ಐಎ). ಎನ್‌ಐಎ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ಸಿಸಿಬಿ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ಅಖ್ತರ್ ಹುಸೇನ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅಖ್ತರ್ ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ 'ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ'ಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಅಖ್ತರ್ ಹುಸೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು ಎನ್ಐಎ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಸಿಸಿಬಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿ ಅಖ್ತರ್ ಹುಸೇನ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ತಿಲಕ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊದಲು ಮಫ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಪೂರ್ವಾಪರವನ್ನು ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಜುಲೈ 25ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಅಖ್ತರ್ ಹುಸೇನ್ ನನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಸಲಿಗೆ ಅಖ್ತರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಿಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಎನ್‌ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಖ್ತರ್ ಹುಸೇನ್‌ ಬಂಧನದ ಬಳಿಕ ಎನ್‌ಐಎ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಬಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಿಡದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ವಿಚಾರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ಅಖ್ತರ್ ಹುಸೇನ್‌ನನ್ನು ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

