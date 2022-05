ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತನಿಂದಲೇ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ31: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಡೆದಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಆಸಿಟ್ ಆಟ್ಯಾಕ್ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಬ್ಬನ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಡೈಲೂಟೆಡ್ ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎರಚಿ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಮೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೇಲೆಯೇ ಆಸಿಡ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮೂಲದ ಜನತಾ ಅದಕ್ ಎಂಬಾತ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಯುವಕನನ್ನು ವಿಕ್ಟೋರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಾಳು ಯುವಕನಿಗೆ ಮುಖ, ಎದೆಗೆ, ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರು ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಜನತಾ ಅದಕ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 29 ಭಾನುವಾರದಂದು ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಜನತಾ ಅದಕ್. ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಡೈಲೂಟೇಡ್ ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಎರಚಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಜನತಾ ಅದಕ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

