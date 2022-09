ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪತಿ ಕೊಂದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಪತ್ನಿ!

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 04 : ಅವನಲ್ಲಿ ಅವಳಿಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಗಂಡಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಈತ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಆಗಾಗ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದವ ಫುಲ್ ಟೈಟ್‌ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈಗ ಗಂಡ ಹತ್ಯೆಯಾದರೇ ಹೆಂಡತಿ ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕವಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ.

ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯಿರಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿರಬೇಕು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾದರೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನವೇ ಹಾಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಡನನ್ನು ಅಕ್ಕನ ಮಗನ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಶವವನ್ನು ಊರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ನಾಟಕವಾಡಿದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋಣನಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು ಶಿಲ್ಪಾ. ಈಕೆಯ ಪತಿ ಮಂಡ್ಯ ಮೂಲದ ಮಹೇಶ್ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಪದೇ ಪದೇ ಜಗಳವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹೇಶ್‌ನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಶಿಲ್ಪಾಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

They were husband and wife, she was living in Bengaluru and he was living in Mandya for work. Often he used to come to take care of his wife, he used to come Drunk. He was suspecting his wife that he had another illicit relationship when he came home. If the husband is killed, the wife has to deal with a big drama, Know More,