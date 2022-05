ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ: ಶೇ.50ರಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಧೂಳು ಕಾರಣ..!

Bengaluru

oi-Raju Ks

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 5: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ, ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.25 ರಿಂದ 50 ರಷ್ಟು ಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ (CSTEP) ಅಧ್ಯನ ಕೇಂದ್ರವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ 2019 ರಿಂದ 2020ರ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು122 ನಗರಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 32 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ರಸ್ತೆ ದೂಳಿನಿಂದ, ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ನಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ, ವಾಹನ ಸವಾರರ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ದೂಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

Road pollution in Bengaluru is due to poor road works, High air pollution in major 32 areas of Bangalore, Report from the Center for the Study of Science Technology of Policy.