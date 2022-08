Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್06: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಸೂರನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಹಲವರ ಹಂಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ದುಡಿದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರನ್ನೋ ನಂಬಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಮನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ.

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್‌ಆರ್‍‌ಐ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಯಾಮಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಹಿಳೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಮನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ವೈದ್ಯೆಗೆ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಕು ಮಗನಂತೆ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ್ದವನನ್ನು ನಂಬಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹುಳಿಮಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಮಗನಂತೆ ಸಾಕಿದವನೇ ತನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಯಾಮಾರಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯೆ.

English summary

Manitirumale, a doctor living in America, met Kannaiah Kumar because he wanted to buy a house in Bengaluru. After showing the house, when the doctor went to America for work, the accused called that the registration was getting delayed and got the money through check and made the house in his name and made a sum of 2.65 crores. know more,