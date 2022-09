Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29: ಇನ್ನೂ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಲು 2ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಬಹುದು, ಅರೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾ ಎಂದು ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ.

ನೀವು ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಚಾಪರ್‌ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ 120 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಡುವೆ ವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಚಾಪರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಈ ಸೇವೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ಈ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೀಟಿನ ಬೆಲೆ ₹ 3,250 (ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). H125 ಡಿವಿಜಿ ಏರ್‌ಬಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಚ್‌ಎಎಲ್‌) ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಹಾರಬಲ್ಲದು.

