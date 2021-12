ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ: ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವೀರಾವೇಶ

Belagavi

oi-Balaraj Tantry

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ 23: ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧೇಯಕ - 2021 ಕುರಿತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧೇಯಕದ ಸಮಗ್ರ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸರಕಾರ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ವಿಧೇಯಕ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಾರದು, ಬಂದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸದನದ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

The bill was not introduced, discussed & passed in the cabinet meeting.The drafted bill prepared in 2016 was completely different from what the current state govt has drafted in 2021: Siddaramaiah, CLP Leader during the discussion on the anti-conversion bill in Karnataka Assembly pic.twitter.com/invGjPuI92