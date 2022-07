ತಿರುಮಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನಕ್ಕೆ ಟಿಟಿಡಿ ನಿರ್ಧಾರ

Amaravati

ಏಳು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ತಿರುಮಲದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನಂದ ನಿಲಯದ (ಗೋಪುರ) ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಮಾಡುವುದುನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಕೈಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಮಾಡಲು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನಕ್ಕಾಗಿ, ದೇವಲಾಯವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 75,000 ಭಕ್ತರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಟಿಟಿಡಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

