30ರ ತರುಣಿ ಎಂದು 54ರ ಅಂಟಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋದ ವರ

Amaravati

oi-Muralidhara V

ಹೈದರಾಬಾದ್, ಜು. 08: ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶರಣ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಕನ್ಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಯಸ್ಸು ಇನ್ನೂ 34. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಕಡೆ ಬಡತನ. ಬಾಳು ಕೊಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು.. ಡೈವೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್...

ಮದುವೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಆಫರ್ ನಂಬಿದ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ 34ರ ತರುಣಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ 54 ವರ್ಷದ ಆಂಟಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇದೀಗ ವಿಲ ವಿಲ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶರಣ್ಯ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಗಂಡ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್: ಮದುವೆ ಹುಡುಗಿಗಾಗಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಧೀರ!

ಸುಕನ್ಯೆಯ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಪೊಲೀಸರೇ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸುಕನ್ಯಾ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಆಕೆಯ ಗಂಡಂದಿರ ಪುರಾಣ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನಗೆ 34 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ತರುಣಿ ವಯಸ್ಸು 54 ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ತಿಳಿದ 35 ವರ್ಷದ ಗಂಡ ಇಂಗು ತಿಂದ ಮಂಗನಂತಾಗಿದ್ದಾನೆ.

English summary

Andra pradesh women was arrested by the police , who targeting divorced men and cheating in the name of marriage know more ,