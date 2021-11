ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮಳೆ: ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಸಿಎಂ

Amaravati

ಅಮರಾವತಿ, ನವೆಂಬರ್ 26: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೈಎಸ್ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

"ರಾಯಲಸೀಮಾದ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಕಡಪ, ಚಿತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಅನಂತಪುರ ಹಾಗೂ ನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದ ನಂತರ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 16-17 ರಂದು ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ರಾಯಲಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ತಿರುಮಲ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ವಾಹನಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಮಾರು 51 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 10.7 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶೇಷಾಚಲಂ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ, ಇದು ಚೆಯ್ಯೆರುನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಒಳಹರಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

"ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು, ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು 3.2 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ದಾಟಿದೆ. 2.17 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಾದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಯೋಜನೆಯ 50 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಳಹರಿವು ಕಂಡಿರಲಿ "ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಈವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಸ್‌ಗಳು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ನಡಲೂರು ಸೇತುವೆಯಿಂದ RTC ಬಸ್ ಬಿದ್ದು 10 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಉಳಿದವರನ್ನು SDRF ತಂಡಗಳು ರಕ್ಷಿಸಿದವು. ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1990 ಗ್ರಾಮಗಳು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 211 ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು, 44 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 16 ಮಂದಿ ಇನ್ನೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು.

1) ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 104 ಮೂಲಕ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದೆ.

2) 95,949 ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು

3) ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 19,832 ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

4) ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ಶಿಬಿರದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 2000 ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

5) ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಸಹಕರಿಸಿದರು.

6) ಎಲ್ಲಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದು. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

7) ರಾಜಂಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ 36 ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

8) ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

9) ಬಲಿಪಶುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

10) ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ.

11) ಸತ್ತ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀಡುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವು ಸಹ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ವಿತರಿಸಲು ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

12) ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಹಾರದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವುದು. ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೀಡಾದವರಿಗೆ ಸರಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ 1.8 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಪರಿಹಾರದ ಜತೆಗೆ 95 ಸಾವಿರ ರೂ.ನೀಡುವುದು.

13) ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

14) ರಸ್ತೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಕ್ಷಣದ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಟಿಡಿಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಜಲಾಶಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಲಮೂಲಗಳ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಾನವ ದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ 'ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ'ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸಿಎಂ ವೈಎಸ್ ಜಗನ್ ಅವರ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಕಡಪಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

Andhra Pradesh Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy on Friday issued a statement on the steps taken by the Andhra Pradesh government to assist the victims of the floods in four districts.