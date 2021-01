ಸೂರತ್ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಮೋದಿ

Ahmedabad

oi-Mahesh Malnad

ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಜನವರಿ 18: ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್, ಸೂರತ್ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''ದೇಶದ 27 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಕಿ.ಮೀಗಳಷ್ಟು ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಬಗ್ಗೆ ಆಧುನಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಟ್ರೋ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಮೋದಿ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

Best example to see difference b/w approach of previous govts & work of current govt is the expansion of metro rail network across country. Before 2014, only 225 kms of metro line became operational in 10-12 yrs. In last 6 yrs, over 450 kms of metro network became operational: PM pic.twitter.com/schAthArBU