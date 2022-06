ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Ahmedabad

oi-Punith BU

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌, ಜೂ. 4: ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಭರತ್‌ ಸಿನ್ಹಾ ಸೋಲಂಕಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರದೇ ಆಗಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವವು ತನಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು 1999 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ರೇಷ್ಮಾ ಪಟೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. "ನಾವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ". ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Carrying forward the legacy of Chacha Nehru ?🤔🙈 Gujarat congress leader #BharatSolankee caught red handed (with the girl half of his age). pic.twitter.com/Zyyl5MHq4r

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ: 1 ಬಂಧನ, 5 ಆರೋಪಿಗಳ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ

ಭರತ್ ಸೋಲಂಕಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರೇಷ್ಮಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಜೂನ್ 1 ರಂದು ರೇಷ್ಮಾ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸೋಲಂಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ರೇಷ್ಮಾ ಪಟೇಲ್ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇಡೀ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ದಿನದ ಘಟನೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವು ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ರೇಷ್ಮಾ ಪಟೇಲ್ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಎಳೆಯುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸದಿದ್ದರೂ 68 ವರ್ಷದ ಭರತ್‌ ಸಿನ್ಹಾ ಸೋಲಂಕಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹಿಳೆಯ ಗುರುತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಅವನು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು, ಅದು ಅವನ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Gujarat #Congress leader Bharatsinh Solanki was caught by his wife was having affair with 24 old girl caught red handed #BharatSolankee pic.twitter.com/SFecy5WQmN

ರೇಷ್ಮಾ ಪಟೇಲ್ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಸೋಲಂಕಿ, ಮುಂಬರುವ (ರಾಜ್ಯ) ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯದ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Former Union Minister and Gujarat senior Congress leader Bharat Sinha Solanki, who was caught on video with his girlfriend on Friday, has gone viral and has announced that he will be taking a break from active politics for months.