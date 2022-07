ಹರಿವು ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಜುಲೈ 10ಕ್ಕೆ 3 ಕೃತಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ

Book

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 07: ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ಮೂಲಕ, ಕನ್ನಡದ ಮೇರು ಬರಹಗಾರರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ಹೊತ್ತ ಹರಿವು ಬುಕ್ಸ್, ಇದೀಗ ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಹರಿವು ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶನದ ಮೂಲಕ, ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ವಾಸುದೇವ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ "ಪಾತಾಳ ಗರಡಿ", ಅನುಪಮಾ ಕೆ ಬೆಣಚಿನಮರಡಿ ಅವರ "ರಿಕ್ಕು ರಿಕ್ಷಣ್ಣಾ" ಹಾಗೂ ಎಂ ಆರ್ ಕಮಲ ಅವರ "ಹೊನ್ನಾವರಿಕೆ", ಈ ಮೂರು ಹೊತ್ತಗೆಗಳು ಅಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಸೇರಲಿವೆ.

ಹಲವಾರು ಸಿನೆಮಾ, ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಾಣುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಕೃಷಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಮನರಂಜನೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಹರಿವು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು "ಹರಿವು ಬುಕ್ಸ್" ಹೆಸರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕವೊಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಓದಿನ ಸವಿಯನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳಲೊಂದು ಹೊಸ ತಾಣ - ಹರಿವು ಬುಕ್ಸ್

English summary

Harivu Books: Shop for best selling novels, fiction, competitive exam books and spiritual books. now Harivu Books started publication and on July 07 three books scheduled to be released. Know more.