ಇಲಿಗಳಿಂದ ಹೊಸ ರೋಗ: ಲಸ್ಸಾ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣ, ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Comprehensive Story

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗು ಮತ್ತು ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೊರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೊವಿಡ್-19 ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ 2009ರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಲಸ್ಸಾ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಲಂಡನ್‌ನ ಉತ್ತರದ ಬೆಡ್‌ಫೋರ್ಡ್‌ಶೈರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರೂ ಸೋಂಕಿತರು ಪೂರ್ವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಲಸ್ಸಾ ಜ್ವರ ಎಂಬುದು ತೀವ್ರವಾದ ವೈರಲ್ ಹೆಮರಾಜಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಬೋಲಾ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಬರ್ಗ್ ವೈರಸ್‌ಗಳ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿದೆ. 1969ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರೋಗವನ್ನು ಲಸ್ಸಾ ಜ್ವರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೂವರು ರೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವ ಅಪಾಯ ಅಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಯುಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ (UKHSA) ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಲಸ್ಸಾ ಜ್ವರ ಎಂದರೇನು?, ಲಸ್ಸಾ ಜ್ವರ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ?, ಈ ಲಸ್ಸಾ ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?, ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಲಸ್ಸಾ ಜ್ವರ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

English summary

Lassa fever is an illness caused by the Lassa virus, which usually infects people through exposure to food or household items that have been contaminated with the urine or faeces of infected rats. Know Symptoms, Risks and Treatment in Kannada.