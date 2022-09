Jobs

oi-Naveenkumar N

ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಐಟಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಕಡಿಮೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಪುಣೆಯನ್ನು ಟೆಕ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಗ್ರ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ, ದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಆದ್ಯತೆಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.

'ಮುಂದಿನ ನಗರ ಯಾವುದು? 2022: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್‌ನ ವಲಸೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಯಾಟೆನಾನ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ SaaS ಹಬ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದರು, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ವಲಸೆ ಬರುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಅಲ್ಲಿನ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಂತರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮಟ್ಟದ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಟೆಕ್ ವೃತ್ತಿಪರರು ದೆಹಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಕರೂ ವಿಪರೀತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ದುಬಾರಿ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಟೆಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

English summary

A New Survey Finds That, Pune and Hyderabad are the cities most preferred by technology professionals. Tech talent today is looking for more than just a job, they want a good work-life balance, an improved quality of life, access to good infrastructure and amenities. Parameters like IT infrastructure, less traffic congestion and better quality of life make Pune the top city of choice for tech talent.