Karnataka State Seeds Corporation Limited (KSSCL) invites Applications for the post of 43 Junior Assistant, Seed Assistant & Various Vacancy on on regular basis. Apply before 18 November 2017.ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ