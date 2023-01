Jobs

oi-Ravindra Gangal

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 18: ನೀವು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. UPSC, LIC ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು, ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್, ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

LIC AAO ನೇಮಕಾತಿ 2023

ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ (ಜನರಲಿಸ್ಟ್) ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 300 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜನವರಿ 15, 2023 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ) - 31 ನೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗೆ LIC ಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ licindia.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು: ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ)

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: licindia.in

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 31, 2023

UPSC ನೇಮಕಾತಿ 2023

ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ (ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ) ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ), ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಟಾಕ್ಸಿಕಾಲಜಿ) ಮತ್ತು ಇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ upsc.gov.in ಮತ್ತು upsconline.nic.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 02, 2023. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು: ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ತೋಟಗಾರಿಕೆ), ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಟಾಕ್ಸಿಕಾಲಜಿ)

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: upsc.gov.in ಮತ್ತು upsconline.nic.in

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಫೆಬ್ರವರಿ 02, 2023

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ SSC ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನೇಮಕಾತಿ 2023

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2023 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ನೇವಲ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್‌ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ (ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು) ಕಿರು ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ) ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಜನವರಿ 28. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು: ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ (SSC) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ (ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು)

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: joinindiannavy.gov.in.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 28, 2023

English summary

Are you looking for a job? Here is your golden opportunity. There are vacancies in UPSC, LIC and Indian Navy. Candidates can check important dates, vacancies, application link, official website and other details here,