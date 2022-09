Jobs

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 02: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ದರವು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕುಸಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ನಿರಂತರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಶೇಕಡಾ 8.28ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಪ್ರೈ. ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 6.8 ಶೇಕಡಾ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2021ಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 6.14 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 7.68 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 8.2 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 9.57 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದು ಕೆಟ್ಟ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರು ಆದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜುಲೈಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗವು ಕುಗ್ಗಿತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂಐಇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ವ್ಯಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮಾರ್ಚ್‌ಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವು 8.7ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ 7.2ರಷ್ಟು ಇತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚೀನಾವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಭಾರತದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

