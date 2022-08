ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೇಮಕ

Jobs

2021-22ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರ 10 ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

2020-21 ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಲ್ಲರೆ, ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೇಣಿ -2, ಶ್ರೇಣಿ -3 ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ -4 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡ ನಂತರ, ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

Eight out of top 10 private companies by market capitalisation in India added a net number of over three lakh employees during the period, as per a report. Among the companies, Reliance Industries Ltd saw the most net addition of employees with 1.07 lakh in 2021-22, compared with 40,716 in the previous financial year, said the Indian Express report.