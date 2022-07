ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1531 ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ

Jobs

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿ. 31: ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌(CIL)ನಲ್ಲಿ 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ನೇಮಕಾತಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಖಾಲಿ ಇರುವ 1531 ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ ಜನವರಿ 15ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು: ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ (CIL)

ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರು: ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆ: 358

ಸ್ಥಳ: ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ: ಆಗಸ್ಟ್ 07, 2022.

ಹುದ್ದೆ ವಿವರ- ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆ

ಪರ್ಸನಲ್ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಆರ್: 138

ಪರಿಸರ: 68

ಮ್ಯಾಟರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್: 115

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್: 17

ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್: 79

ಲೀಗಲ್: 54

ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್: 6

ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ: 4

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಿಜಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ, ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ.

ವಯೋಮಿತಿ: ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ, 30 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ವಯೋಮಿತಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ: ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶುಲ್ಕವಿವರ:

ಸಾಮಾನ್ಯ UR/ OBC/ EWS ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ: ರೂ 1180/-

SC/ST/PWD/ EXSM ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ: ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ

ಪಾವತಿ ಮೋಡ್ (ಆನ್‌ಲೈನ್): ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕ:

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ: 07/08/2022

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ? ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

English summary

Coal India Limited (CIL) has given a Notification for the recruitment of Management Trainee on Horizontal Basis. Those Candidates who are interested in the vacancy details & completed all eligibility criteria can read the Notification & Apply Online.