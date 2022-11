Jobs

oi-Minuddin Nadaf

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಈಗ ಅಮೆಜಾನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆಜಾನ್ ಕೂಡ ಈಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನೂ ಅಮೆಜಾನ್ ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಬಳಿಕ ಮೆಟಾ ಇದೀಗ ಅಮೆಜಾನಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯು ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ನಂತರ, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯ 11,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ಗೇಟ್‌ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ ಪಾಸ್ ನೀಡಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊರದಬ್ಬುತ್ತಿವೆ. ತೀರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ಮಧ್ಯೆ ಅಮೆರಿಕದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಸಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ, ನಂತರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಮೆಜಾನ್‌ನ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಜಾ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು!

ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೇಮೀ ಜಾಂಗ್, ತಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ 1.5 ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡವು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ! ಅದ್ಭುತ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಣ ಇದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ ಷೇರುಗಳು 50% ಕುಸಿತ

ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆತ್ ಗ್ಯಾಲೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ನಿಶ್ಚಲತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಬಿಗಿಯಾದ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಗಳು ಅಮೆಜಾನ್ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಷೇರುಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್‌ನ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಬುಧವಾರ 4.3% ನಷ್ಟು ಕುಸಿದವು. ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ, ನಿಧಾನಗತಿ ಮಾರಾಟ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು 50% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಂದಿದೆ.

English summary

tech and E-commerce giant Amazon has also joined the lay-off spree. The company is going to review its unprofitable businesses. As per the report, employees in unprofitable units are told to look for other jobs in the company.