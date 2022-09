Jobs

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 27: ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಿರುದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐವಿ ಲೀಗ್ ಪದವೀಧರರಾದ ವತ್ಸಲ್ ನಹತಾ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯೇಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪದವೀಧರನಾದ ವತ್ಸಲ್‌ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 600 ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು 80 ಫೋನ್ ಕರೆಗಳ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪಡೆದರು. ವತ್ಸಲ್‌ ನಹತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು 15,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 100 ಜನರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವಕನ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವು 2020 ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲಿರುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕಂಪನಿಗಳು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಹುನ್ನಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ನಾನು ಯೇಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಯೋಚಿಸಿದೆ. ನಾನು ಯೇಲ್‌ಗೆ ಬಂದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಂಬಳವು ಡಾಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನಾನು ನೆಟ್‌ವರ್ಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ತೊಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

It is said that hard work is never wasted and there is no shortcut to success. Vatsal Nahata, an Ivy League graduate, proved it right.