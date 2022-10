Navratri 2022 Day 8: ನವರಾತ್ರಿ 8ನೇ ದಿನ ಅ. 3, ಮಹಾಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಮಹತ್ವ, ಮುಹೂರ್ತ, ಮಂತ್ರ

Dasara

ನವರಾತ್ರಿಯ 8ನೇ ದಿನವನ್ನು ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಅಥವಾ ಮಹಾಷ್ಟಮಿ ವ್ರತ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವದುರ್ಗೆಯ 8ನೇ ರೂಪ- ಮಹಾಗೌರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಇಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಶೈಲಪುತ್ರಿ ದೇವಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಯವಾದ ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಮೈಬಣ್ಣದಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ದೇವಿ ಮಹಾಗೌರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಳು. ಅವಳನ್ನು ಶಂಖ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹೂವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಗೌರಿ ಮತ್ತು ಶೈಲಪುತ್ರಿ ದೇವಿಯಿಂದ ಪರ್ವತವು ವೃಷಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ವೃಷಾರೂಢ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಾಗೌರಿ ದೇವಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಅಭಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಒಂದು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಡಮರುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ವರದ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಮಹಾಗೌರಿ ಪೂಜೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ

ದುರ್ಗಾ ಅಷ್ಟಮಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 02 ರಂದು ಸಂಜೆ 06:47 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇಂದು ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 03 ರಂದು ಸಂಜೆ 04:37 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಂಧಿ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯವು ಸಂಜೆ 04:13 ರಿಂದ 05:01 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪೂರ್ವ ಆಷಾಢ ಪೂಜೆಯ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 03 ರಂದು 07:31 AM ರಿಂದ 01:09 PM ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ನವರಾತ್ರಿ 2022 ದಿನ 8 ಬಣ್ಣ: ನವಿಲು ಹಸಿರು

ನವರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿಯ ಶುಭ ಬಣ್ಣ ನವಿಲು ಹಸಿರು.

ಮಹಾಗೌರಿ ವಾಹನ

ಮಹಾಗೌರಿ ದೇವಿಯ ವಾಹನವು ಗೂಳಿಯಾಗಿದೆ.

English summary

Dasara Festival- Navaratri 8th day on October 3. Goddess Maa Mahagauri is worshipped on this day. Know about the puranas describing Maa Mahagauri and the significance of worshipping her.