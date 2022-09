Navratri 2022 Day 7: ನವರಾತ್ರಿ 7ನೇ ದಿನ ಅ. 2, ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮಹತ್ವ, ಮುಹೂರ್ತ, ಮಂತ್ರ

Dasara

ಕಾಳರಾತ್ರಿ ದೇವಿಯು ನವರಾತ್ರಿಯ ಏಳನೇ ದಿನದಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಉಗ್ರ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಶುಂಭ ಮತ್ತು ನಿಶುಂಭ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪಾರ್ವತಿಯು ಕಾಳರಾತ್ರಿ ದೇವಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಭಯ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಪ್ರೇತಗಳು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟರ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಪರೋಪಕಾರಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಶುಭಂಕರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಳರಾತ್ರಿ ದೇವಿಯ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವಳು ಕಪ್ಪು ಮೈಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ ಮತ್ತು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊಕ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೆರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಅಭಯ ಮತ್ತು ವರದ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾಳರಾತ್ರಿ ದೇವಿಯ ಪೂಜಾ ದಿನಾಂಕ, ಬಣ್ಣ, ಮಾ ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ, ಮಂತ್ರ, ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

English summary

Dasara Festival- Navaratri 7th day on October 2. Goddess Maa Kalaratri is worshipped on this day. Know about the puranas describing Maa Kalaratri and the significance of worshipping her.