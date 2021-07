ವಿಶ್ವ ಸರ್ಪ ದಿನ: ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹಾವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಟೆಕ್ಕಿ

Features

oi-Muralidhara V

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವೀಧರ ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆದರೂ ಹೋಗದೇ ಹಾವುಗಳ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯಲು ಕಾನನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಪರೂಪದ ಹಾವುಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಯುವಕ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಹಾವುಗಳು, ಅವುಗಳ ದಿನಚರಿ, ವಿಷಕಾರಿ ಸಂಗತಿ, ಹಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೆಡ್‌ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಯುವಕನ ಹೆಸರು ಓಂಕಾರ್ ಪೈ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮುಟಾದ ನಿವಾಸಿ... ವಿಶ್ವ ಹಾವು ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಯುವ ಪರಿಸರ ವಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಪ್ರಸ್ತತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಓಂಕಾರ್ ಪೈ

English summary

World snake Day: What would life be like if you chose wildlife photography as a career? A talk by young environmentalist, wildlife photographer Omkar Pai know more