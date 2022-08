World Breastfeeding Week: ತಾಯಿ-ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಮಗುವಿಗೆ ಅಮೃತವಿದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ವೈಧ್ಯರು ಕೂಡ ಮಗುವಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಯು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮಗು ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಗು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಹೌದು ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಗುವು ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಯು ಮಗುವಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಾಯಿಗೂ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ? ಹೌದು ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಸಪ್ತಾಹ 2022ನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಎದೆಹಾಲಿನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.

English summary

Learn about these amazing benefits of breastfeeding for both mother and baby, Did you know that breastfeeding has many health benefits not only for the baby but also for the mother check here,