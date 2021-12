Features

oi-Sunitha B

ಬ್ರೆಸಿಲಿಯಾ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿಗೆ 17 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾವಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿಗೆ 17 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಳೆಕಾಡು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣವಲಯದ ತೇವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಪಂಟಾನಾಲ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2019 ಮತ್ತು 2020 ರಲ್ಲಿಅಪಾರ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಇದು 2015 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಅರಣ್ಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಪಾರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ, ಗಾಳಿ, ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಹವಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಮಾನವ-ಪ್ರೇರಿತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ.

English summary

With climate change aggravating extreme events across the world, a new study shows that 17 million animals were killed in the devastating fires in Brazil alone.