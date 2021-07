ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ನೆಮ್ಮದಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಲಹೆ ಏನು?

Features

Mahesh Malnad

ನಾವು ದಿನವಿಡೀ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು, ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ನಿದ್ರೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ನಂತರ ದೇಹವು ತಾಜಾತನ/ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉತ್ಸಾಹ/ತೇಜಸ್ಸು/ಚೈತನ್ಯ/ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಭರ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬದುಕಲು ಆಹಾರ, ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ನಿದ್ರೆಯೂ ಸಹ ಬೇಕೆ-ಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ರೂಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುವುದು, ಕಳಪೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂತಾದ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬಂದರೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದುಕಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಅತಿಮುಖ್ಯ..!

ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ಸರ್ವತ್ರವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ಅರಿವಿನ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ಖಿನ್ನತೆ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

