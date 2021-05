ಥಾಮಸ್ ಹಿಕ್ಕಿಯ 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಈ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೈಸೂರಿನ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರು?

Features

ಮೈಸೂರು, ಮೇ, 29: ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕೋವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೈಸೂರಿನ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾವಚಿತ್ರವು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಸೂರಿನ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಚಿತ್ರವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ವಾಡಿಯಾರ್‌ ರಾಜವಂಶದ ಈ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಈ ರಾಜವಂಶದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡುಬು ರೋಗಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಈ ಚಿತ್ರ ರಚಿಲಾಗಿತ್ತು.

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಲಸಿಕೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ಬೆಸ್ಟ್!

ಸಿಡುಬು ರೋಗವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಕೊರೊನಾ ಆರಂಭವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಂತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತು. ಬಳಿಕೆ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವು ನಡೆದಿದ್ದು ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

A 19th century portrait of three women from Mysore has been going viral as "one of the most important scientific pictures in the history of medicine in India". Who are they, and what did the portrait depict?