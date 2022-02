ನ್ಯಾಟೋ ಎಂದರೇನು? ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದರ ಮಹತ್ವ?

Features

oi-Mahesh Malnad

ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಬಹುಕಾಲದ ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷ ಈಗ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಸತತ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯಾಟೋ ದೇಶಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಲು ಬಯಸಿದ್ದ ಉಕ್ರೇನ್ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ನ್ಯಾಟೋ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಲ್ಲದ ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೆರವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ನ್ಯಾಟೋ ಒಪ್ಪಂದ 4 ಹಾಗೂ 5ರ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಟರ್ಕಿಯಿಂದ, ಸಿರಿಯಾದಿಂದ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿಶ್ ಸೈನಿಕರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಟೋ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣದ ನಂತರ, ನ್ಯಾಟೋ ಸದಸ್ಯ ಲಿಥುವೇನಿಯಾ ಅರ್ಟಕಲ್ 4 ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ದೇಶವು ಬೆಲಾರಸ್‌ನ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಪಡೆಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ, ಲಾಟ್ವಿಯಾ, ಪೋಲೆಂಡ್, ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಹಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ರೊಮೇನಿಯಾದಂತೆಯೇ, ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ರಾಜ್ಯವು ನ್ಯಾಟೋ ದ "ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವದ" ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ರಷ್ಯಾ ಪರ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿವೆ.

ಸಂಘರ್ಷ ಸ್ವಾರಸ್ಯ: ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ರಷ್ಯಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ?

2001 ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್-ಖೈದಾ ದಾಳಿಯ ನಂತರ 3,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 5 ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಯುಎಸ್ ನಂತರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ನ್ಯಾಟೋ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ಸದಸ್ಯರಾಷ್ಟ್ರವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಟೋ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ನ್ಯಾಟೋ ಸದಸ್ಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೇರಲು ಬಯಸಿದ್ದೇ ಉಕ್ರೇನ್ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಳುವಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನ್ಯಾಟೋದಿಂದ ಯಾವ ನೆರವು ಸಿಗದೇ ಹೋಗಬಹುದು.

ನ್ಯಾಟೋ ಎಂದರೇನು?

Nato stands for the North Atlantic Treaty Organisation(NATO) ಎಂಬುದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವೇ ನ್ಯಾಟೋ. ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದೇ ಉದ್ದೇಶ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 1949 ರಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟೋವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯು ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಇದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಹಕರಿಸಲು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನ್ಯಾಟೋ "ವಿವಾದಗಳ ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು-ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Russia-Ukraine Conflict Timeline: ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷ

ಇದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಪಕ್ಷದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನ್ಯಾಟೋ ಸದಸ್ಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿವರ:

ನ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 30 ದೇಶಗಳಿವೆ; ಈ ಪೈಕಿ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿ 27, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಯುರೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ.

ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ವರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ.

ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ (2009)

ಬೆಲ್ಜಿಯಂ (1949)

ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ (2004)

ಕೆನಡಾ (1949)

ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ (2009)

ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ (1999)

ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ (1949)

ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ (2004)

ಫ್ರಾನ್ಸ್ (1949)

ಜರ್ಮನಿ (1955)

ಗ್ರೀಸ್ (1952)

ಹಂಗೇರಿ (1999)

ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ (1949)

ಇಟಲಿ (1949)

ಲಾಟ್ವಿಯಾ (2004)

ಲಿಥುವೇನಿಯಾ (2004)

ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ (1949)

ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ (2017)

ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್1949)

ಉತ್ತರ ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾ (2020)

ನಾರ್ವೆ (1949)

ಪೋಲೆಂಡ್ (1999)

ಪೋರ್ಚುಗಲ್ (1949)

ರೊಮೇನಿಯಾ (2004)

ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ (2004)

ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ (2004)

ಸ್ಪೇನ್ (1982)

ಟರ್ಕಿ (1952)

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ (1949)

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ (1949)

ಉಕ್ರೇನ್ ಆಸೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಅಡ್ಡಗಾಲು:

ನ್ಯಾಟೋ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲು ಬಯಸುವ ಉಕ್ರೇನ್ ಆಸೆಯನ್ನು ರಷ್ಯಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯನಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ವೀಟೋವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಇದು ಮಾರಕ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದದ್ ಲಾಟ್ವಿಯಾ, ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಲಿಥುವೇನಿಯಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಂತರ ಐದು ನ್ಯಾಟೋ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಷ್ಯಾದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟಿನ್ ಯಾವುದೇ ಚಕಾರ ಎತ್ತಿಲ್ಲ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ "ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು" ಬಯಸಿದ್ದರು. "ಇದು ಯಾವುದೇ ಮುಂದಿನ ನ್ಯಾಟೋ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಷ್ಯಾದ ಮನವಿಗೆ ನ್ಯಾಟೋ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

English summary

Nato stands for the North Atlantic Treaty Organisation, and is also known as the North Atlantic Alliance. what it stands for and why it matters in the Russia-Ukraine war.