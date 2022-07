Features

ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಮುಂಗಾರು ಅದೆಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಳೆದೆರೆಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊರೊನಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬರಲು ಹಿಂದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಮುಂಗಾರು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರವಾಸ, ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್, ಔಟಿಂಗ್ ಹೋಗುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ಸಖತ್ ಚಿಲ್ ನೀಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಮಳೆ ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 'ನಾಗಿನ್' ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಟ್ರಕ್‌ನ ಹಾರ್ನ್‌ನ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಬೈಕರ್‌ಗಳ ಗುಂಪು ಉಲ್ಲಾಸದ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ತೋಯ್ದ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Monsoon rain: A video of bikers dancing 'Nagin' in the middle of the road to the tune of a truck's horn has gone viral on social media.