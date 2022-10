ವಿಡಿಯೋ: ಮೇಕೆ ತಿಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಕುಳಿತ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವು

Features

ಲಕ್ನೋ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಯ್‌ಬರೇಲಿಯ ಶಾಲಾ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಶಾಲಾ ಬಸ್‌ನಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುಗರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ.

ರಾಯ್ಬರೇಲಿಯ ರಿಯಾನ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ಶಾಲಾ ಬಸ್‌ನೊಳಗೆ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವು ನುಸುಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ರಕ್ಷಕರ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಲ್ಲವಿ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದರು. ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಾರಣ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಪಾಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಕ್ಷಕರು ಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಬ್ಬಾವು ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವು ಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಗೋಣಿಚೀಲವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ತಲೆ ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಅದರ ದೇಹದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ.

ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಸಮೀಪದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಬಸ್‌ ನಿಂತಿದ್ದು, ಮೇಕೆ ಮರಿ ತಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಬಸ್‌ನೊಳಗೆ ನುಸುಳಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶಾಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾವನ್ನು ತೆಗೆದು ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

