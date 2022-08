ವಿಡಿಯೊ: ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಧು ಮತ್ತು ವರನ WWF

Features

oi-Sunitha B

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತೀರಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆಯ ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪದ ವಧು-ವರರು ಮದುವೆಯ ಏಳು ವ್ರತಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳವಾಡಿದರು. ಜಗಳದ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ WWF ನ ಹೋರಾಟಗಾರರಂತೆ ಹೋರಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಧು-ವರರು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ನೇಪಾಳದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ವಿಡಿಯೊದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿಯೇ ಪಂಡಿತ್ ಜೀ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗ ವಧುವಿನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ವಧು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾರಾತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ವಧು ಕೇಳಲು ಸಿದ್ಧಳಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಂತೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರು ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಕೆಂಪು ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಧು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಒಂದು ತುತ್ತು ತಿನ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹುಡುಗನು ಮೊದಲು ವಧುವಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ವಧು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಎತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಂತರ ಏನಾಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಧು ಕೋಪಗೊಂಡಳು. ಪತಿ ಅವಳಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ವಧು ವರನಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಜನ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರು ಈ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The video of both the bride and groom fighting like WWF in the wedding hall has gone viral on social media. know more.