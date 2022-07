Features

oi-Vijayasarathi SN

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಜುಲೈ 15: ಕೋವಿಡ್-19 ಬಂದ ನಂತರ ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿರುವುದು ವಾಸ್ತವ ವಿಚಾರ. ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಬೇಗ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದ ಚೀನಾದಲ್ಲೂ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗು ಪರೋಕ್ಷ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಅಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತವಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬೇಡ...!

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಾವು ಆಗಿರುವುದು. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ದೇಶ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಕೂತಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಶೇ. 9ರ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಆಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದಂಥ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜನರು ಆಹಾರ ಸಿಗದೆ, ಅಥವಾ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲಾಗದೇ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

USA has been facing severe crisis aroused out from inflation and other economic problems due to Covid-19. The country's food banks are seeing heavy pressure with people throngig towards them.