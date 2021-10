ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶೇ 76ರಷ್ಟು ಯುವ ಜನತೆ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದ ಪರ

Features

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10: ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ಮದುವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬಾರಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 'ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'. ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿಯ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು 'ಮ್ಯಾಚ್‍ಮೇಕರ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ' ಅವರಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಭೆಗಳು ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ 5,000 ಯುವಕ -ಯುವತಿಯರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಮತ್ತು ಝೆಡ್ ಪೀಳಿಗೆಯ ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ತಾಯಂದಿರು ಈಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್‍ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್‍ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಳಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಟ್ರೂಲಿಮ್ಯಾಡಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಂತೆ ಶೇಕಡ 76ರಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡ 45 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

The survey, which was conducted by TrulyMadly to find out the current stigmas associated with dating in India, also revealed that 76 percent mothers from Bengaluru are increasingly endorsing love marriage for their children.