ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೋ ಫ್ಲೂ; ಏನಿದರ ರೋಗಲಕ್ಷಣ? ಮನೆಮದ್ದು?

ಟೊಮೆಟೋ ಫ್ಲೂ ಅಥವಾ ಕೈ ಬಾಯಿ ಕಾಲು ಜ್ವರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮೇ 6ರಂದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪತ್ತೆಯಾದ ಟೊಮೆಟೋ ಫ್ಲೂ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100 ದಾಟಿದೆ.

ಹತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗುಲುವ ರೋಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 82 ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿತರು 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಟೊಮೇಟೊ ಜ್ವರ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಟೊಮೆಟೋ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಾಯಿ ಕಾಲು ಜ್ವರ ಎಂದೂ ಹೆಸರು. ಈ ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಮೈತುಂಬ ಟೊಮೆಟೊ ರೀತಿ ಕೆಂಪನೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೋ ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಇದು ಟೊಮಾಟೋದಿಂದ ಬರುವ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ರೋಗ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಬರಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೋಂಕು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ.

English summary

Tomato fever cases have crossed 100 in India, with 82 cases occurred in under 5 age children. Here are details of this fever, its symtoms, its treatment etc.